PALERMO - "Posso affermare anche sotto giuramento davanti alla corte che io non ho mai conosciuto la trattativa. Chi mi accusa è Martelli, ma in una prima audizione lui stesso dice di aver avuto con me grande collaborazione. Non mi ha mai detto dei colloqui tra Ciancimino e il Ros". Lo ha detto l'ex ministro Nicola Mancino a proposito della sentenza sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, intervenendo alla trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata, in onda sui Rai tre. "Se avessi appreso che c'era qualunque trattativa avrei sollevato il problema in consiglio dei ministri", ha aggiunto. "Ai tempi del sequestro di Aldo Moro - ha concluso - feci, proprio sulla necessità di non trattare, un intervento che non piacque alla famiglia, si figuri se potevo ritenere tollerabile che si trattasse con la mafia o con la camorra".E ancora: "Ho ascoltato il dispositivo con molta ansia, sono stato assolto con la formula piena, sono contento. Tutto quel che è avvenuto risponde a un teorema che era rivolto a contestare la legittimità della mia nomina a ministro dell'interno al posto di Scotti". Mancino, imputato di falsa testimonianza, è stato assolto. "Scotti fu sostituito perché non volle accettare un indirizzo di governo espresso da Forlani che prevedeva l'incompatibilità tra la carica di ministro e le funzioni ministeriali. Io non avevo alcun interesse a fare il ministro", ha aggiunto alludendo alle tesi dei pm che vedevano nella sua nomina al Viminale, a luglio del 1992, il tentativo fatto proprio durante la trattativa tra pezzi dello Stato e la mafia di ammorbidire la linea di contrasto ai clan. Nell'impianto della procura, anche se Mancino aveva solo la contestazione di falsa testimonianza, l'ex ministro era visto come "uomo morbido" rispetto al "duro" Scotti.(ANSA).