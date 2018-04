PARIGI - ll sito del Mont Saint-Michel "non presenta più alcun rischio": lo ha detto il prefetto della Manica, Jean-Marc Sabathé, annunciandone la riapertura per le ore 14, dopo la vasta operazione di polizia scattata questa mattina, in seguito alle minacce proferite da un individuo ancora ricercato nei confronti delle forze dell'ordine.