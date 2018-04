- Adel El Ali ha trentaquattro anni ed è uno dei siriani che vivono nella città di Palermo. Sposato e papà di cinque figlie, alloggia con la sua famiglia presso le strutture del Centro diaconale valdese. Adel qui fa il muratore e ha ripreso - in qualche modo – a fare il mestiere che svolgeva in Siria, dove, come capomastro, riusciva a guadagnare abbastanza da non far mancare niente alla sua numerosa famiglia., città al centro della Siria che ha visto scoppiare la più significativa rivolta contro il regime di Bashar al-Assad fra il 2011 e il 2012, tanto da meritarsi l’appellativo di “Capitale della rivoluzione”. “Quando abbiamo iniziato a ribellarci – racconta Adel – non avevamo l’intenzione di far cadere il governo vigente. Nelle intenzioni della protesta della mia generazione c’era quella di acquistare maggiori diritti, libertà, uguaglianza e possibilità di accesso alle cariche. Il sistema siriano, infatti, era del tutto bloccato e appannaggio della famiglia del capo del governo. Oltre ad un discorso esclusivamente culturale, la Siria si è trovata totalmente impreparata ad affrontare le sfide della globalizzazione, che hanno reso critica la situazione economica del nostro paese”.che povertà e mancanza di autonomia nelle scelte abbiano contribuito ad una progressiva spaccatura della comunità siriana. “Dopo l’inizio del conflitto – prosegue il rifugiato – la nostra vita è cambiata. Io, la mia famiglia, i miei quattro fratelli e le mie cinque sorelle abbiamo dovuto lasciare la città in cui siamo nati e ci siamo sparpagliati per tutto il Medio Oriente. Io, mia madre ed alcuni di noi, ad esempio, siamo rimasti in un campo profughi in Libano, fino a quando , grazie ai corridoi umanitari, sono arrivato in Sicilia”. Riguardo ai recenti interventi internazionali, il giovane auspica che Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Russia possano avere un ruolo decisivo nella pacificazione del paese, ma sottolinea: “Azioni come i bombardamenti della settimana scorsa servono solo a far capire chi ha la voce più grossa. Da entrambi i lati, gli eserciti mostrano la forza, ma a pagare sono i civili, i miei concittadini che muoiono”.Un insieme di colori, sapori, profumi e calore umano che sembrano richiamare quelli del territorio siriano, prima che fosse sconvolto dal conflitto. Ma nonostante l’accoglienza palermitana, il trentaquattrenne confessa: “Se domani, fra un mese, un anno la città di Homs e la Siria tornassero ad essere dei posti di pace e tranquillità, tornerei a casa. Qui sono stato accolto bene e mi sono integrato. Palermo è una città accogliente e mai ho subito discriminazioni o atti di razzismo, ma il mio cuore batte lì, nella mia terra e fra la mia gente”.