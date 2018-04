(ANSA)

PALERMO - "Riteniamo la sentenza della Corte di Assise di Palermo, II° sezione, che condanna gli ufficiali dei Carabinieri Subranni, Mori e De Donno, ingiusta e coerente epilogo di un discutibile sviluppo del procedimento e del dibattimento". Lo dicono gli avvocati Basilio Milio e Francesco Antonio Romito, difensori dei tre ex ufficiali del Ros condannati per minaccia a Corpo politico dello Stato."Aspetteremo le motivazioni e in appello chiederemo che, in applicazione della legge e dei principi della Costituzione, vengano assolti i tre ufficiali dei carabinieri, ingiustamente condannati per aver servito sempre l'Italia nella lotta contro la criminalità organizzata, a tutela della sicurezza delle istituzioni democratiche e della incolumità dei cittadini, con dedizione e spirito di sacrificio massimi, e con assoluta lealtà e rispetto delle istituzioni", aggiungono. "Ma, - concludono - prima ancora, chiederemo un processo equo, nel pieno rispetto dei diritti della difesa e senza alcun pregiudizio o condizionamento di sorta".