La notizia arriva subito dopo che la Corte europea dei diritti umani ha rifiutato il ricorso presentato dai genitori di Alfie e la loro richiesta di misure per tenerlo in vita.

"E' lì per verificare se c'è la possibilità di un dialogo e per portare alla famiglia la vicinanza del Papa", riferiscono all'ANSA fonti dell'ospedale pediatrico del Vaticano.

(le 14 in Italia) le operazioni per il distacco dei macchinari che tengono in vita il piccolo Alfie, affetto da una grave malattia neurodegenerativa. L'orario è indicato nel 'Piano per la sospensione del trattamento', una sorta di documento di indicazioni trasmesso dall'Ospedale di Liverpool al padre del bimbo, che lo ha pubblicato su Facebook.Mariella Enoc è partita questa mattina da Roma, su richiesta del papà del piccolo Alfie Evans, e si trova a Liverpool, all'ospedale Alder Hey dove, in seguito alle sentenze dei giudici, oggi potrebbero essere staccati i macchinari che lo tengono in vita.