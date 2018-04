Queste le parole di Francesca Lo Nigro, preside della scuola primaria Gabelli di via L'Emiro alla Zisa che da mesi denuncia il pessimo stato in cui versano i marciapiedi e la strada di fonte all'istituto che dirige. L'incidente di cui parla Lo Nigro è quello che ha coinvolto un anziano che stamattina, passeggiando proprio su quel marciapiede completamente divelto e reso inagibile dalle radici degli alberi, è inciampato e si è ferito al volto. Frattura al naso e ferite, il malcapitato è stato soccorso dagli operatori del 118 chiamati proprio dai funzionari della scuola Gabelli. Adesso l'anziano è stato ricoverato all'ospedale Civico: i familiari sporgeranno denuncia nei confronti del Comune per ottenere un risarcimento.Ogni giorno tra bambini e genitori, più di mille perone affollano l'area davanti la scuola, ma ormai i più piccoli si sono abituati a camminare e giocare fra buche, sporcizia e marciapiedi disastrati”. Salvatore Altadonna, consigliere della quinta circoscrizione, da sempre impegnato sul territorio, è ancora più duro e promette denunce anche all'indirizzo del Questore e del Prefetto di Palermo: “Nessuna giustificazione per questa indolente Amministrazione comunale. Abbiamo segnalato decine di volte la pericolosità di quel marciapiede, la prima nota l'ho inviata addirittura a novembre 2017. Questa mattina - prosegue - è successo ciò che cercavamo di evitare, un uomo di mezz’età è inciampato e cadendo ha riportato una lacerazione al naso dal quale sanguinava copiosamente. Sono certo - continua il consigliere - che adesso come per magia quel marciapiede sarà riparato”. Insieme alle pessime condizioni dei marciapiedi, Altadonna denuncia anche altre criticità, come la scarsissima illuminazione dovuta alla mancata potatura degli alberi: “In inverno - spiega - già alle cinque del pomeriggio è buio pesto. Ma probabilmente il Comune interverrà solo quando verrà investito il primo pedone”.