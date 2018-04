Dal reparto di Pediatria, dopo tutti gli accertamenti, è partita una comunicazione per un sospetto caso di sepsi meningococcica o di altro batterio che avrebbe colpito il bambino.

Così è scattato il piano della Asl di Frosinone che in una comunicazione inviata alla direzione dell’asilo nido ha sottolineato la necessità, sia per genitori dei bambini che nella settimana trascorsa abbiano frequentato il nido sia per il personale della struttura, di assumere un antibiotico a scopo di profilassi.

Un bimbo di due anni, che frequenta un asilo nido a Cassino, in provincia di Frosinone, è stato trasferito al policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni, febbre alta e cefalea, fanno sospettare una meningite.