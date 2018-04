La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale di L'Aquila contro l'annullamento della confisca della società abruzzese Alba D’Oro, di cui erano soci gli imprenditori Nino Zangari, Achille e Augusto Ricci.di un campeggio in Abruzzo, da parte della Sirco, società del professore Gianni Lapis, ritenuto prestanome dell'ex sindaco mafioso di Palermo A confermare gli illeciti la mancata iscrizione nei libri contabili della provvista in denaro messa a disposizione dalla società Sirco., affidando le imprese all'amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara. In appello il nuovo collegio difensivo composto dagli avvocati Daniele Livreri, Pasquale Milo e Andrea Castaldo rilevò un errore procedurale e cercò di dimostrare che ogni centesimo dei soldi provenienti dalla Sirco era tracciabile e inserito in bilancio. Al contrario non c'era prova che i soldi impiegati fossero di Ciancimino.e, senza entrare nel merito, ordinò la restituzione dei beni. Tuttavia la Corte di Cassazione accolse il ricorso della Procura generale. Tutto da rifare e arrivò una parziale confisca dei beni. Non è finita: perché i supremi giudice accolsero prima un ricorso delle difese e poi di nuovo della Corte.: non vi sonio elementi oggettivi a sostegno della proposta di prevenzione e le accus erano generiche. La vicenda giudiziaria dei tre imprenditori non è terminata, perché è ancora in corso per gli stessi fatti il giudizio penale.