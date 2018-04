A chiederla è il capogruppo dei Popolari e Autonomisti, Carmelo Pullara, in un'interrogazione all'Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Si rileva “il singolare e disinvolto modus operandi della direzione generale dell'Arnas - si legge nell'interrogazione - con riguardo ad assunzioni in posizioni di comando a fronte del diniego reso a precedenti richieste di mobilità, talora in assenza della stessa unità operativa da ricoprire, oltre che delle strumentazioni idonee a consentire l'attività diagnostica e terapeutica specifica, come è avvenuto nel caso del neurochirurgo infantile proveniente dall'Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, rispetto al quale, lo scrivente, con proprio atto ispettivo il 24 gennaio scorso aveva sollecitato l'Assessore per la Salute a riferire sulla legittimità del relativo provvedimento”.

Una verifica sul procedimento e sugli atti che hanno portato al comando all'Arnas Civico di Palermo di un neurochirurgo infantile dell'Ospedale universitario Meyer di Firenze, e sulla gestione manageriale dell'Arnas Civico.dal Governo regionale - sottolinea l'onorevole Pullara - dopo le procedure ispettive già richieste e gli esposti delle organizzazioni sindacali sulle gravi criticità della gestione manageriale dell'Arnas Civico in merito agli sprechi, all'organizzazione degli spazi assistenziali e del lavoro”.inoltre, “sull'attuale stato dell'iter procedurale in ordine al conferimento degli incarichi ai nuovi dirigenti generali, il cui bando risulta scaduto il 2 aprile scorso, per superare l'attuale stato di commissariamento e per evitare la cristallizzazione di situazioni poste in essere da soggetti temporaneamente in carica rispetto a soggetti legittimati da contratti almeno triennali”.