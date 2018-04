“Molti negozi e attività di vario genere hanno dovuto chiudere – racconta uno dei commercianti della zona interessata – la chiusura del traffico ha gravemente danneggiato l’economia del nostro quartiere. Ci auguriamo che la fine del cantiere possa ridare linfa alla nostra economia". – racconta uno dei commercianti della zona interessata – la chiusura del traffico ha gravemente danneggiato l’economia del nostro quartiere. Ci auguriamo che la fine del cantiere possa ridare linfa alla nostra economia".

Dopo l’annuncio del Comune di qualche giorno fa, riprende la circolazione in viale Lazio. Nella giornata di domani è prevista la definitiva riapertura della strada alla circolazione, dopo tre anni di lavoro. Per tutto questo tempo, il cantiere ha infatti bloccato il passaggio nel tratto fra via Libertà e viale Campania, per i lavori dell'anello ferroviario. Le operazioni si sono già concluse da qualche giorno ma la completa viabilità alle autovetture sarà ripristinata nella giornata di domani, per permettere una completa asciugatura del nuovo manto stradale.