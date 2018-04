PALERMO - Per venire a capo della manovra finanziaria, cresciuta da 36 articoli a 120 durante l'esame in commissione Ars, i funzionari della Bilancio si sono recati al dipartimento Economia per una riunione tecnica necessaria ad assemblare il testo con le tabelle e riequilibrare i conti che non tornerebbero. Un problema che ha causato il rinvio dell'esame della manovra in aula.(ANSA)