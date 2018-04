. Nel frattempo, però, il governo procede con la conferma degli incarichi o con nuove nomine di commissari al vertice degli Istituti autonomi case popolari. Dopo il ritiro,, dei precedenti commissari e le nomine per pochi mesi – nelle more delle scadenze elettorali – di uomini fidati, la giunta provvede a dotare del potere necessario i commissari che dovrebbero accompagnare il fine vita degli enti.Nel caso degli Iacp, come detto,i gli incarichi vengono conferiti nell’attesa che la Finanziaria dia vita alla riforma, anche istituzionale, delle politiche abitative. In pratica, come prevede un articolo previsto nel "collegato" alla Finanziaria,. La scadenza dell'incarico dei commissari è così prevista per il 30 settembre 2018, data nella quale – si presume - diventerà operativo il nuovo ente.prevede la conferma dei commissari già nominati a febbraio. È il caso di, confermato all’Iacp di Acireale e diall’istituto di Catania.viene riconfermato commissario a Messina erimane a capo dell’Iacp di Ragusa. Resteranno fino a settembre, anchecommissario dell’istituto case popolari di Siracusa e diincaricato per l’istituto di Trapani.Nuovi commissari sono stati previsti per gli istituti di Agrigento, di Caltanissetta, di Enna e di Palermo., in quello di Caltanissetta si insedia. Infine, il commissario ad acta dell’ente per la case popolari di Enna saràmentre all’istituto del capoluogo di regione andràSu proposta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, poi, è stato nominato anche il commissario liquidatore dell’Eas. L’incarico sarà ricoperto da, funzionario direttivo del servizio regionale alle Partecipazioni della Ragioneria generale della Regione. Suo il compito di portare a conclusione il percorso di estinzione dell’ente, in liquidazione dal 31 maggio 2004.