PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì 23 aprile in Sicilia:1) CATANIA - Piazza Università, ore 09:00 Assemblea sindacale dei lavoratori della Multiservizi, società partecipata del Comune di Catania, indetta dalla Fisascat Cisl di Catania per il mancato pagamento dello stipendio di marzo.2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Prima udienza del processo, col rito abbreviato, a cinque imputati accusati dell'omicidio dell'imprenditore agricolo Fortunato Caponetto, ucciso a Belpasso l'8 febbraio 2015. Davanti al Gup Giuliana Sammartino. 3) MESSINA - sede elettorale di via Oratorio San Francesco 5, ore 10:00 Conferenza stampa di Cateno De Luca, insieme agli assessori designati Salvatore Mondello e Massimiliano Minutoli per discutere di Cimiteri, infrastrutture e lavori pubblici, edilizia privata e pubblica, risanamento e rivitalizzazione urbana.4) AGRIGENTO - sala conferenze della Camera di Commercio, via Atenea 317, ore 10:00 Cerimonia di premiazione degli alunni della Scuola primaria e secondaria d'Italia nell'ambito del Concorso "Disegna la Legalità 2018".5) GRAVINA DI CATANIA (CT) - Municipio, ore 10:00 Visita istituzionale del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. A riceverlo il sindaco Domenico Rapisarda.6) PALERMO - via Li Muli, presso Piazza Turba, ore 11:00 I giovani studenti della scuola elementare "Ragusa-Moleti", l'IIS Vincenzo Ragusa-Otama Kiyohara, l'Itet "Pio La Torre" e una delegazione dell'Itet Marco Polo, puliranno la lapide commemorativa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Saranno presenti il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Silvio Moncada.7) CATANIA - Municipio, Aula consiliare, ore 11:00 Bilancio delle iniziative promosse contro la dispersione scolastica promosso dall'assessorato alla Scuola su proposta della commissione consiliare Pace8) PALERMO - Arsenale della Marina Regia, via dell'Arsenale 142-148, ore 12:30 Il sindaco Leoluca Orlando inaugurerà la mostra relativa al concorso di fotografia "Genio di Palermo: memoria, volti e luoghi" e premierà i primi tre classificati. La mostra sarà visitabile fino al 18 maggio 2018.9) CATANIA - Hotel Nettuno, ore 15:00 Incontro con i rappresentanti dei sindacati con il candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese. Alle 17 i lavori proseguiranno sui temi di urbanistica e mobilità.10) TRAPANI - Guardia Costiera, viale Ammiraglio Francese 1, ore 15:00 Conferenza stampa per annunciare la firma di un protocollo di intesa, tra l'assessore alle attività produttive, Mimmo Turano, Salvatore Gravante, direttore marittimo della Sicilia Occidentale e Pasqualino Monti presidente Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per salvare l'occupazione nel porto di Trapani.11) MESSINA - Sala consiliare del Comune, ore 15:00 Simulazione dei lavori di una Commissione Parlamentare in sede deliberante, avente ad oggetto il tema della maternità surrogata. Titolo dell'iniziativa "The Elsa Messina Open Legislation".12) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 15:30 Nel corso di una conferenza stampa verrà presentato il "Piano antincendio boschivo" messo in campo dalla Regione Siciliana per la prossima stagione estiva. Saranno presenti, tra gli altri, il governatore, Nello Musumeci, il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, l'assessore regionale al Territorio e ambiente, Toto Cordaro.13) PALERMO - Auditorium Rai, viale Strasburgo 19, ore 16:00 Celebrazione della Giornata Mondiale del Libro con l'appuntamento conclusivo della rassegna "Ti racconto il mio libro tra ricordi e letture". Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Micari, Rettore dell'Università di Palermo e Ottavio Navarra, editore. Previste le presenze, tra gli altri, del Prefetto Antonella De Miro e del sindaco, Leoluca Orlando.14) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Nell'ambito del ciclo "Vincenzo Bellini suona alla Feltrinelli" si esibirà in concerto l'ensemble vocale "Cerbero amore", costituito da Claudio Cuccia, Ezio Petrancosta, Alfio Fricano, Anna Maria Amato e Elena Schiera.15) PALERMO - Teatro Santa Cecilia, Piazza Santa Cecilia 5, ore 20:00 Roberto Alajmo presenta il suo libro "L'estate del '78".16) PALERMO - Supercineclub Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione del film "Novecento Atto Secondo" di Bernardo Bertolucci (1976).(ANSA).