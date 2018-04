Si avvia verso una lenta normalizzazione la raccolta dei rifiuti a Palermo. L'impianto andato in tilt il 2 aprile per via di blocchi di tufo e altri scarti edili conferiti impropriamente in discarica e introdotti nella macchina ha visto la ripresa della linea 1 che è stata riparata ed è funzionante, ma per la piena operatività del macchinario bisognerà attendere probabilmente i primi giorni di maggio. In questo momento la Rap sta smaltendo le tonnellate di immondizia arretrate e che in questi giorni erano state stoccate all'interno del capannone che ospita il Tmb.