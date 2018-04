Serena Capurso, nutrizionista, ne metterà in rilievo le proprietà nutritive con particolare riferimento alle diete ed all’alimentazione degli anziani.

Il professor Francesco Prati, Direttore di Cardiologia all’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, motiverà come il magnesio, presente nella carne di agnello, possa essere d’aiuto nella prevenzione della pericardite.

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dai banchi del Mercato “Testaccio” di Roma.

Martedì 24aprile a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di carne di agnello, leggera e saporita, utile nella prevenzione della pericardite, l’infiammazione della membrana che riveste il cuore.Francesco Norcini, esperto di carni, descriverà i diversi tagli della carne di agnello, indicando i modi migliori per cucinarli.Andrea Ugo, maestro di cucina, mostrerà come marinare la carne di agnello. Gli farà eco la collega Anna Maria Palma, che proporrà una tipica ricetta abruzzese: agnello, cacio e ovo.Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, che dal Mercato del Capo di Palermo, racconterà i segreti della stigghiola, piatto povero della cucina siciliana, a base di budella di agnello cotte alla brace.