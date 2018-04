Un operaio è morto dopo essere precipitato da un'impalcatura, mentre stava lavorando in un cantiere di un albergo, a Bibione (Venezia), in via del Leone. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. (Ansa)