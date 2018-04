Stamani Kate Middleton, 36 anni, ha varcato la soglia del St. Mary's Hospital di Londra, scortata dal marito William d'Inghilterra. Ad annunciarlo con un tweet è Kensington Palace.alla Lindo Wing e si trova nelle prime fasi del travaglio. Come da tradizione, non ci saranno ulteriori comunicazioni fino all'annuncio della nascita.andrà a fare compagnia a George, 4 anni, e Charlotte, 2. Come nelle due precedenti gravidanze, nei primi mesi, Kate ha sofferto di una iperemesi gravidica che le ha provocato forti nausee costringendola a dare forfait alle apparizioni pubbliche.