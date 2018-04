Fiocco azzurro in casa Windsor. Kate Middleton, moglie del principe William d’Inghilterra, ha dato alla luce un maschietto. Il piccolo pesa 3,8 kg. Il parto è avvenuto alle 11,01 (ora italiana) nella Lindo Wing dell’ospedale St. Mary, a Londra, dove la duchessa di Cambridge, 36 anni, è arrivata in macchina accompagnata dal marito intorno alle 9.25 (ora italiana) del 23 aprile, giorno in cui l'Inghilterra festeggia il suo patrono: San Giorgio. Ad assisterla c'erano i medici Guy Thorpe-Beeston e Alan Farthing, presenti anche nei parti precedenti. La neo mamma potrebbe lasciare l'ospedale già nel tardo pomeriggio.

nella linea di successione al trono britannico, dopo il principe Carlo, William e i due figli nati dal matrimonio con Kate, George Alexander Louis, che ha 4 anni, e Charlotte Elizabeth Diana, 2.secondo i bookmaker, sono Philip, Arthur, Albert, Frederick e James.con un'email alla stampa e con un tweet celebrativo sul profilo di Kensington Palace, la residenza ufficiale di William e Kate. La regina Elisabetta, la prima ad essere informata della nascita, si è detta "deliziata". Nelle prossime ore all’ingresso di Buckingham Palace sarà affisso un cartello con il nome del neonato principino o della neonata principessa. La gravidanza è stata resa pubblica nell’ottobre scorso.Kate ha sofferto di una iperemesi gravidica che le ha provocato forti nausee costringendola a dare forfait alle apparizioni pubbliche.aveva annunciato un'altra lieta novella: Pippa, sorella minore di Kate, attende il suo primo bebè, frutto del suo amore per il finanziere James Matthews con cui è convolata a nozze il 20 maggio 2017. La nascita è prevista per ottobre.. Il 29 la coppia festeggerà il settimo anniversario di matrimonio.