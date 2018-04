A fare scattare l'allarme e la procedura di sicurezza è stata un'auto sospetta parcheggiata in via Emerico Amari. Il tratto di strada a valle della via Roma è stato chiuso al traffico delle auto e al passaggio dei pedoni.Sul posto sono intervenuti gli artificieri, il nucleo cinofili e la polizia municipale per la gestione del traffico lungo le vie circostanti. Presenti anche i vigili del fuoco e il 118. Dopo un'ora di intervento degli artificieri l'allarme è rientrato intorno alle 18. La macchina abbandonata è stata ispezionata e non sono state trovate tracce di esplosivo.