– Un nuovo campo di calcetto è stato inaugurato ieri a Palermo, in viale Francia, nel quartiere Resuttana- San Lorenzo. La struttura nasce in seno alla Parrocchia “Maria S.S. Madre della Chiesa” e per volontà del suo parroco monsignor, che ha aperto il pomeriggio della manifestazione con una benedizione. L’iniziativa nasce per volontà della comunità parrocchiale di creare punti di aggregazione sul territorio ed è stata promossa dal Centro Sportivo Italiano. Quest’ultimo, realtà ludica creata all’interno della curia, è stato rappresentato durante l’evento da(presidente provinciale) e(direttore sportivo). Presente all’evento anche il presidente della VI circoscrizioneè giunto delle famiglie e da alcune realtà locali, che hanno fornito alla parrocchia l’occorrente per giocare, donando infine anche un defibrillatore. Il campo è stato dedicato a, ragazzo della zona, morto a 26 anni in un incidente stradale il 31 luglio del 2007. In ricordo del giovane, è stata scoperta una targa di dedicazione, posta sul luogo. Dopo il momento commemorativo, è stata la volta degli sketch di due dei più noti comici palermitani,Gli intrattenitori sono stati anche “padrini” della prima partita del torneo, dove sono scesi in campo “scapoli contro ammogliati”: a prender parte al match sono stati diversi membri della comunità parrocchiale. Successivamente, il gioco è passato nelle mani dei più piccoli, gli oltre cento bambini del catechismo e dell’Azione cattolica.Gli organizzatorisi dicono soddisfatti per la riuscita della manifestazione: “Vogliamo che la chiesa diventi un polo attrattivo per tutta la settimana e non solo la domenica. Il campo nasce per volontà nostra e delle altre famiglia di far uscire i figli da casa. Meno tablet e computer, più sport ed interazione sociale”. Ma le iniziative del quartiere non si fermano qui: fra i progetti per il futuro ci sono la creazione di un parco giochi per bambini e un campo da bocce, per allietare le giornate anche di chi è meno giovane.