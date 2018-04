PALERMO - "Come vice presidente sono mortificato del trattamento che subiscono gli uffici dell'Ars, il personale sarà pure insufficiente ma si tratta di funzionari competenti e professionali. Il governo e non solo dovrebbero avere più rispetto di chi è costretto a lavorare in condizioni difficili per colpa di altri". Lo dice il vice presidente dell'Ars(M5s) . "In commissione Bilancio ho assistito ad atteggiamenti irrispettosi da parte dell'assessore Armao che ha accusato lo staff di sviste sulla manovra quando invece è stato proprio il governo a presentare norme incostituzionali che verranno certamente impugnate se passeranno al vaglio dell'aula - sostiene Cancelleri -. Da noi non esiste la legge-delega come strumento legislativo eppure il governo ha scritto norme rinviando a decreti amministrativi su questioni per le quali solo il Parlamento è legittimato ad agire". Per Cancelleri almeno una sessantina di articoli dovrebbero essere cassati e invita la Presidenza dell'Ars a intervenire.“Una finanziaria Frankestein, fuori controllo, fabbricata mettendo insieme decine di interventi a pioggia a uso e beneficio dei deputati della maggioranza che li hanno proposti o imposti", aggiunge il deputato regionale di Cento Passi. "Per cercare in aula i voti della sua risicatissima maggioranza, la giunta Musumeci ha trasformato la manovra finanziaria in una gigantesca 'tabella H' che nulla ha a che fare con uno strumento programmazione politica ed economica”.