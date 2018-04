PALERMO - Laottiene un risultato eccellente in questa tornata elettorale e si conferma sindacato di riferimento per i lavoratori nel pubblico impiego della Sicilia. I dati arrivati dalle province sono confortanti ovunque. Primo tra tutti quello sull'affluenza al voto: in Sicilia la percentuale si è attestata attorno all'85%.“Un dato - commentano, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, e, segretario generale della Cisl Sicilia - che dimostra inequivocabilmente la voglia di partecipazione dei dipendenti del pubblico impiego e il desiderio di essere protagonisti della propria vita professionale. In un momento in cui la relazione tra cittadini e istituzioni è debole, tocca a noi, al sindacato, far sentire ai lavoratori che hanno le spalle coperte e che c’è chi tutela i loro diritti”.Ecco alcuni dati: alla Asp di Palermo la Cisl Fp Sicilia ha raggiunto il 39,3% delle preferenze, a Trapani il 44,7% e in quella di Siracusa ha superato addirittura il 45%. Al Comune di Catania la percentuale è del 45,5% e in quello di Messina del 33,6%. Nel Libero consorzio di Caltanissetta il dato della Cisl Fp Sicilia è eclatante: il 72,2%. Tra gli enti pubblici non economici, all’Inps regionale la Cisl Fp Sicilia ottiene 53,5%.“Il risultato della Cisl Fp Sicilia in questa tornata elettorale - proseguono Montera e Milazzo - conferma il nostro radicamento nel settore pubblico e rilancia la nostra azione sindacale, che da sempre si basa sul lavoro gomito a gomito con i lavoratori. Il nostro ideale è un sindacato di prossimità, in cui si alimenti giorno dopo giorno la relazione di fiducia tra lavoratori e rappresentanti sindacali”.“Il nostro grazie - concludono - va a tutti i nostri candidati, a chi ci ha assegnato la propria preferenza e agli eletti. A questi ultimi, infine, auguriamo un buon lavoro, certi che svolgeranno nel migliore dei modi il ruolo di rappresentanza che gli è stato affidato”.