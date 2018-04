La polizia riferisce che ci sarebbero tra otto e dieci persone sono rimaste ferite. Secondo alcuni media locali, cinque persone sarebbero rimaste uccise, ma per il momento non vi è nessuna conferma ufficiale. La vettura è stata trovata poco dopo ed il guidatore arrestato. Secondo una prima ricostruzione, il furgone bianco ha improvvisamente superato la barriera che separa la strada dall'area pedonale di una delle vie più affollare della città e ha travolto le persone sul marciapiede. Il guidatore ha guidato dritto per 800-1600 metri colpendo le persone una ad una, ha riferito un testimone alla Cnn. L'uomo che ha investito la folla - riferiscono alcuni testimoni - si è dato poi alla fuga e avrebbe estratto una pistola una volta raggiunto e circondato dalla polizia. Sarebbe però stato arrestato senza che sia stato sparato alcun colpo.