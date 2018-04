L'impatto si è rivelato violentissimo e il giovane è finito sull'asfalto riportando gravi ferite. Il drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera in via Ugo La Malfa, dove i sanitari del 118 hanno soccorso L.D.R, palermitano di 26 anni. Sul posto è stato trovato soltanto il ciclomotore, mentre l'auto che l'ha investito si è data alla fuga. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia, poi è stato trasferito al Trauma Center, dove è ricoverato con prognosi riservata. Sul luogo dello schianto anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica: sono a caccia di elementi utili all'individuazione del pirata della strada, che dopo l'impatto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. Ieri, in un altro incidente avvenuto sulla statale 121 Palermo-Agrigento, un altro grave incidente. In questo caso le ferite si sono rivelate mortali per Stefano Sacchetti, ventinovenne di origini siciliane che abitava in provincia di Latina.