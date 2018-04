Donato Toma, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Molise, ha vinto le elezioni regionali. Il docente di Economia scelto da Forza Italia e sostenuto da un’ampia coalizione (Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Movimento Nazionale per la Sovranità, Noi con l’Italia e altri) si attesterebbe intorno al 43,8 % dei consensi. Secondo classificato il candidato del Movimento 5 stelle Andrea Greco, con il 38,3%. Fermo al 17% circa l’uomo su cui puntavano Pd e Sinistra, Carlo Veneziale, assessore regionale uscente. Ultimo sarebbe il candidato della lista Casapound Agostino Di Giacomo (0,4%).Fra le liste, da segnalare il mancato sorpasso della Lega (8,3%) su Forza Italia (9,4% un dato comunque più basso rispetto alle politiche di quasi due mesi fa) e l’exploit delle varie formazioni di ispirazione centrista, collegate al neogovernatore (Orgoglio Molise all’8,4%, Popolari per l’Italia al 7,1%, Udc al 5,2%). Il Movimento 5 stelle si conferma primo partito con oltre il 31%, in flessione di tredici punti rispetto al recente voto nazionale. Nel centrosinistra, dimezzato il Pd (8,7%), stabile la sinistra di Liberi e Uguali (3,1%).Donato Toma succede così a Paolo Di Laura Frattura, governatore uscente espressione di una coalizione di centrosinistra, eletto nel 2013 con una percentuale intorno al 45%.