e di lui si sono perse le tracce. Ore di ansia per la scomparsa di Giuseppe De Luca, 76 anni, di San Cipirello. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Come accadeva spesso avrebbe dovuto raggiungere in macchina, una Volkswagen Golf, il circolo ricreativo di Piana degli Albanesi dove, però, non è mai arrivato. La nipote ha lanciato l'allarme anche un post su Facebook. L'anziano soffre di diabate.