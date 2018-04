A svelarlo al mondo è la Mattel, l'azienda produttrice della popolarissima bambola che ha debuttato nel 1959 al Salone Internazionale del Giocattolo. “Buona giornata dei fratelli a tutti dalle sorelle Roberts!”, recita un tweet pubblicato a sorpresa lo scorso 10 aprile, in occasione della 'festa dei fratelli'.essendo apparso in diversi prodotti editoriali a lei dedicati, soprattutto libri per bambini, in cui emergono le generalità complete della storica bambola che ha fatto impazzire intere generazioni di bambine. Il nome completo della celeberrima bionda è Barbara Millicent Roberts. Barbie, dunque, non è che un soprannome partorito in onore dell’omonima figlia di Eliot e Ruth Handler, cofondatori della Mattel.(George e Margaret, rispettivamente un ingegnere e una casalinga che vivono nell’immaginaria cittadina di Willows, in Wisconsin) e svariate sorelle: da Skipper ideata nel 1960 ai gemelli Tutti e Todd nati nel 1965.Stacie, Kelly/Shelly e Krissy (il cui ruolo è stato preso da Chelsea nel 2010). E poi c'è Francie, la cugina inglese di Barbie, nata nel 1966 e riproposta sul mercato nel 2011.arrivò sulle scene nel 1961. Il suo cognome è Carson.