Non avendo ricevuto nessuna risposta politica dal Presidente, alla nostra richiesta di incontro, abbiamo lanciato un appello di invito al dialogo al Presidente Musumeci sottoscritto da più di 100 Personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, dell'avvocatura , della politica e delle associazioni, che abbiamo presentato ieri, sabato 21 aprile, durante una manifestazione organizzata dal Comitato, presso la sede del Governo Regionale.

Alla manifestazione hanno aderito: Antigone Sicilia con Pino Apprendi, Astrofe' con Toti Camiolo, MediComm con Carlo Privitera, Arcidonna con Valeria Ajovalasit".

"Accogliamo positivamente - si legge - la notizia che il Vicepresidente della Regione, professor Gaetano Armao, abbia risposto , dichiarando la volontà del governo regionale di lanciare un tavolo tecnico sul tema della cannabis terapeutica , anche se non sarebbe stato male se avesse risposto anche a noi promotori e non dal Rotary. abbia risposto , dichiarando la volontà del governo regionale di lanciare un tavolo tecnico sul tema della cannabis terapeutica , anche se non sarebbe stato male se avesse risposto anche a noi promotori e non dal Rotary.

Per quanto ci riguarda: " spes contra spem", cioè, vogliamo essere speranza, piuttosto che avere speranza. Ed è per questo che la nostra battaglia non violenta e democratica per il diritto, inalienabile, alle cure e alla possibilità di scelta per i malati, continua".

E' questo l'intendimento del governo regionale secondo quanto riferiscono le associazioni che nel fine settimana hanno messo in atto una manifestazione per richiamare l'attenzione della giuna sull'argomento. "Preso atto che nella precedente Legislatura regionale - si legge nella nota del Comitato Esistono i diritti - era stata emanata una Delibera di Giunta, nel 2014, con la quale si dava mandato all'Assessore, Lucia Borsellino di dare attuazione alle politiche di distribuzione e produzione di preparati galenici a base di cannabinoidi, oltre alla conseguente informazione da parte dei medici verso i loro assistiti, come Comitato abbiamo rilanciato la battaglia più di un mese fa, scrivendo una lettera al Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci, inviandone il testo, anche, ai Media, a firma di Rossana Tessitore, Fabrizio Ferrandelli, Gaetano D Amico (+Europa), Zelda Raciti (Radicali Italiani) ,Giuseppe Brancatelli ( Ass. BisTer).