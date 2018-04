Non siamo disponibili a dare la fiducia a governi tecnici, del presidente, di garanzia o di scopo. Se dovesse fallire anche questo percorso - ha concluso Di Maio - per noi si dovrà tornare al voto. Deciderà il presidente ma per me - ha ribadito - bisognerà andare al voto". E sui rapporti con la Lega: "Qualsiasi discorso si chiude qui".

ROMA - "Nessuno può dare un governo a questo paese da solo. Ed è per questo che abbiamo dato la nostra disponibilità a discutere sui temi nonostante con il Pd ci siano dei trascorsi. Chiedo al Partito democratico di venire al tavolo e verificare se ci siano i presupposti per mettere in piedi il contratto". Così il capo politico del M5s Luigi Di Maio dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico. "