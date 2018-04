Stamani l'assessore all'Economia, Gaetano Armao, aveva consegnato in commissione Bilancio dell'Ars i documenti con le tabelle, messi in ordine dai tecnici con grande fatica per via dell'aumento da 36 a 120 degli articoli della manovra, con i conti che non tornavano più, effetto degli emendamenti presentati dai deputati e dal governo stesso. I funzionari però avrebbero riscontrato un'altra anomalia, sempre legata alla copertura finanziaria e quindi il testo definito non è ancora stato consegnato ai deputati per cui l'aula non può ancora riunirsi per incardinare bilancio e legge di stabilità. A Palazzo dei Normanni c'è attesa.