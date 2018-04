Idee Giuste - spiega Ancona - non è soltanto il simbolo della lista civica, ma rappresenta, piuttosto, la ragione che ha ispirato il nostro progetto politico per la 'nuova era' di Castellammare del Golfo. La nostra intenzione, infatti, è proprio quella di proporre le giuste idee per la nostra città, e di individuare il giusto modo per attuarle".

"Il simbolo ci rappresenta perfettamente – prosegue la candidata a sindaco in una nota -. Siamo una squadra di persone perbene, animate dalla giusta dose di energia e di competenze, un’area civica trasversale che intende portare avanti un serio e fattibile progetto di sviluppo del nostro territorio. Abbiamo messo al centro le persone e le idee per il miglioramento della qualità della vita della nostra città, scegliendo di rimanere fuori dai 'vecchi schemi' della politica".

"Se, da un lato, puntiamo ad un’offerta politica tesa al miglioramento della qualità della vita dei castellammaresi, dall’altro desideriamo capitalizzare il formidabile potenziale di sviluppo economico del nostro territorio, negli ultimi anni al centro di un importante interesse turistico proveniente da tutte le parti del mondo. Si tratta di un volano economico che deve essere non soltanto al servizio di pochi speculatori, come è stato fino ad oggi per Scopello, ma deve diventare strumento di arricchimento della città e della nostra economia. Puntiamo a creare un vero e proprio brand turistico che metta a “sistema” pubblico e privato, in un’ottica di sviluppo sostenibile dell’area, da una parte, e di produzione di ricchezza, dall’altra".

"Con alcune semplici ed immediate misure - aggiunge -, ci occuperemo dei problemi della viabilità e dei parcheggi, che oggi rendono invivibile la città nel periodi di maggiore affluenza turistica. Ma è anche nel settore della solidarietà sociale che intendiamo fare una vera e propria rivoluzione. Nei prossimi giorni illustreremo un nuovo welfare cittadino che metta al centro le famiglie e i loro bisogni, un sistema nuovo che porterà ossigeno alla parte della nostra comunità che è in difficoltà, e sarà uno strumento di lotta alle disuguaglianze sociali".

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) - "Idee giuste". È il nome della lista a supporto della candidatura dell’avvocato Laura Ancona a sindaco di Castellammare del Golfo, nel Trapanese. "