MESSINA - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A/20 Palermo-Messina nei pressi di Torregrotta, in direzione Milazzo. A perdere la vita, per cause al vaglio della Polstrada, un giovane centauro, del quale ancora non sono state rese note le generalità. Il giovane ha perso il controllo del proprio scooter, cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'impatto è stato fatale, con l'uomo morto sul colpo. Solo ferita, ma non in pericolo di vita, la donna che si trovava sul sedile posteriore. In zona si sono registrati rallentamenti alla circolazione stradale.