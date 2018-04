Rizzotto ha ribadito il sostegno al governo Musumeci: "La Finanziaria attraversa le sue difficoltà - ha spiegato -, si è dovuto lavorare parecchio per potere trovare la quadra e Armao, che è un assessore competente, ha fatto un grande lavoro. Se poteva fare di meglio? Forse sì, ma voterò certamente la manovra perchè come Lega abbiamo sposato un progetto. Il mio trascorso politico è fatto di coerenza - ancora Rizzotto - e io ho speso il mio nome sostenendo Musumeci ottenendo i voti della gente che votava questo candidato governatore". All'Ars, tuttavia, i numeri restano risicati e anche una sola assenza, come già verificatosi nei giorni scorsi, può causare il blocco dei lavori per le difficoltà della maggioranza: "Una sola volta è capitato che fossi assente ed è venuto meno il numero legale - ha ricordato Rizzotto - ma non capiterà più. Quindi sostegno al governo Musumeci, ovviamente nel limite delle cose proponibili".

Abbiamo tanta brava gente che si vuole approcciare alla politica e abbiamo il dovere di dargli un ruolo". Così, commissario della Lega in Sicilia, nel corso di una conferenza stampa convocata a Palermo insieme con il deputato regionale del carroccio Tony Rizzotto. Candiani, che non ha specificato se il riferimento fosse a Salvino o a Mario Caputo, indagati in una inchiesta per voto di scambio avviata dalla procura di Termini Imerese, ha ammesso: "Ci sono state delle sbavature, che ritengo degli errori di gioventù fatti per generosità o per superficialità. Nessuno nasce 'imparato'".A chi gli chiedeva dei rapporti con il governatore Musumeci, alle prese con la difficile approvazione della Finanziaria regionale, Candiani ha risposto: "Abbiamo partecipato a un progetto politico che ha dato alla Sicilia un governatore come Musumeci e teniamo fede a quel progetto, ma ci aspettiamo che venga considerato il nostro valore aggiunto di ideali. La Giunta? Musumeci fa delle scelte, che possiamo anche non condividere, ma a noi non interessa una partecipazione di poltrone piuttosto partecipare a un progetto politico". Candiani ha comunque sottolineato che rispetto al voto delle Regionali,che pensa che andare col Pd o con la Lega sia la stessa cosa - ha risposto Candiani -. Ci sono aspetti di coerenza che devono essere garantiti, il M5s faccia questa riflessione".