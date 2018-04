estorsori e gregari di Cosa nostra trapanese finiti in cella la scorsa settimana nel corso del maxi blitz di carabinieri, Dia e polizia contro i clan di Castelvetrano, Partanna e Mazara del Vallo. I gip di Marsala e Sciacca, competenti per la convalida, hanno confermato la scelta della dda di Palermo di procedere al fermo, scelta motivato dal rischio di una nuova guerra di mafia tra i due clan. Il fermo è stato convalidato anche per i cognati del capomafia Matteo Messina Denaro, Gaspare Como e Rosario Allegra.: racket, energie rinnovabili come l'eolico, grande distribuzione alimentare e scommesse online. Convalidato anche il fermo di Carlo Cattaneo, titolare di una serie di agenzie di scommesse affiliate al portale "Betaland.it", pronto a finanziare la cosca in cambio dell'"autorizzazione" a esercitare. Resta in cella anche Vittorio Signorello protagonista di una intercettazione shock in cui, il factotum di Como rivendica la bontà della scelta di Toto' Riina di rapire e uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito strangolato dopo oltre 700 giorni di prigionia e sciolto nell'acido. Fermo convalidato anche per Antonioni Triolo e Nicola Accardo, i due postini della rete di pizzino con cui il boss latitante continua a comunicare coi suoi.L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Carlo Mariella, Gianluca De Leo, Francesca Dessì, Gerry Ferrara, Alessia Sinatra e Claudio Camilleri. Convalidati i tutti i sequestri preventivi della attività economiche disposti dalla dda.