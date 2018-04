PALERMO - "Subito lo stanziamento di risorse per pagare gli straordinari dei custodi e garantire l'apertura dei musei siciliani il 25 aprile, il primo maggio e la prima domenica di maggio. Poi una serie di misure per scongiurare nuove emergenze soprattutto in estate e prolungare fino alle 18 l'apertura di musei che in genere chiudono alle 13". Lo dice il sindacato Sadirs che ha avviato un dialogo con l'assessorato ai Beni culturali per evitare disagi. Peppino Salerno e Giuseppe Di Paola, dirigenti sindacali del Sadirs, spiegano che "il patrimonio culturale deve essere quanto più fruibile ai tanti visitatori che arrivano nella nostra regione". Il piano prevede lo stanziamento di circa 100 mila euro per garantire subito nelle prossime festività l'apertura dei siti culturali in tutta l'isola. Poi il reperimento di economie derivanti dalle indennità previste dal contratto ed estrapolate a monte, di tutela e vigilanza e dell'indennità di turnazione per un totale di 500 mila euro. Quindi l'estrapolazione a monte del Famp (Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni), del dipartimento Beni culturali di una somma da destinare all'emergenza per altri 500 mila euro. E ancora, progetti pari al 10 per cento del Famp delle strutture periferiche da destinare all'emergenza per circa 200 mila euro. Tale somma permetterebbe il pagamento di circa 12 mila turni festivi, scongiurando le chiusure e prevedendo anche l'apertura domenicale fino alle 18 in quei siti che solitamente chiudono alle 13 al pubblico.(ANSA).