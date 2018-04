1) CATANIA - Piazza Università, ore 09:00 Tappa della manifestazione di Banca Generali "Un campione per amico". Partecipano Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi.2) PALERMO - Assemblea regionale siciliana, ore 09:30 Tavola rotonda tra Corecom e professionisti dell'informazione.3) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 09:30 Manifestazione "Pagine di legalità", organizzata dal Comune nell'ambito della campagna nazionale "Maggio dei libri".4) CATANIA - Municipio, sala Coppola, ore 10:30 Conferenza stampa del consigliere Lanfranco Zappalà relativa al regolamento del cimitero degli animali di affezione e alla presentazione delle firme raccolte da parte del Comitato "Insieme per gli animali".5) PALERMO - Albergo dei Poveri, Corso Calatafimi 217, ore 11:00 Anteprima per la stampa della mostra "Robert Capa Retrospective".6) PALERMO - Teatro Libero, salita Partanna 4, ore 11:00 La direzione artistica presenta la 13/ma edizione del Festival "Presente Futuro 2018" che si terrà, da giovedì 17 a sabato 19 maggio 2018.7) PALERMO - Via Sciuti 124, ore 11:45 Il commissario della Lega Stefano Candiani terrà la sua prima conferenza stampa sulla situazione politica regionale.8) CARINI (PA) - Fabbrica Orosoap , Zona industriale, ore 16:00 Convegno su "Il lavoro che vogliamo - libero, creativo, partecipativo e solidale", organizzato dall'Ufficio diocesano pastorale sociale e del lavoro della Curia di Monreale. Sarà presente, monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale.9) SIRACUSA - Urban Center, via Nino Bixio 1, ore 16:30 Incontro con il sindaco Giancarlo Garozzo: "Rapporto sui 5 anni di governo".10) SIRACUSA - Plemmirio, via Gaetano Abela, ore 17:30 Presentazione del libro di Sebastiano Tusa "I popoli del grande verde. Il Mediterraneo al tempo dei faraoni". Edizioni distoriaestudi sociali.11) PALERMO - Teatro Massimo, sala Onu, ore 18:30 Nell'ambito del progetto "Lezioni di teatro", curato dalla Fondazione Teatro Massimo, dal Teatro Biondo e dall'Università di Palermo, conversazione tra Ottavia Piccolo, in scena fino a domenica al Teatro Biondo con "Occident Express", e lo scrittore Roberto Alajmo, direttore artistico del Biondo.12) CERDA (PA) - Piazza La Mantia, ore 21:00 Sagra del carciofo, edizione numero 37. 13) PALERMO - Hotel San Paolo Palace, via Messina Marine 91, Congresso regionale Uila Sicilia: "Buono è legale".(ANSA).