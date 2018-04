25 aprile, Festa della Liberazione. Al Giardino Inglese è prevista la celebrazione del

73°Anniversario della Liberazione a cui seguirà un corteo fino a piazza Verdi.

Sono inoltre previste due manifestazioni sportive, la gara ciclistica “II Giornata Azzurra” in via

PV46, strada che si estende da via dell’Olimpo a via Patti ed il "2° Trofeo Equilibra Running

Team” che partirà da piazza Bologni e si snoderà lungo il seguente percorso: piazza Bologni, via

Maqueda in direzione Teatro Massimo, via G. Rossini, via A. Scarlatti, via Maqueda direzione

piazza Villena, via Vittorio Emanuele in direzione piazza Parlamento.

In particolare:

ore 8,00 “II Giornata Azzurra” manifestazione ciclistica non agonistica (O.D. 387/18). C

hiusura al transito veicolare con esclusione dei velocipedi parteci¬panti alla manifestazione delle sotto elencate vie dalle ore 08:00 alle ore 12.30 e comunque sino a cessata esigenza:

via PV46

• tratto compreso tra il viale Cesare Brandi prima della via Patti su entrambe le carreggiate separate da guard-rail.

• chiusura al transito veicolare con esclusione dei velocipedi partecipanti alla manifestazio¬ne e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nel tratto interessato. L

’organizzazione dovrà provvedere affinché siano protette le parti iniziali e terminali dei guard¬rail dislocati lungo Via P.V. 46;

al completamento dell'ultimo giro i ciclisti proseguiranno per viale Dell'Olimpo, viale Venere, via Monte Ercta altezza Via Arnone.

Ore 9. 73°Anniversario della Liberazione al Giardino Inglese con deposizione della corona al cippo eretto in memoria dei caduti della Divisione “Acqui”.

( O.D. 419/18). d

alle ore 7,00 alle ore 13,00 e comunque fino a cessate esigenze.

Le disposizioni contrarie a quelle contenute nella ordinanza devono ritenersi momentaneamente sospese per il periodo di vigenza del presente provvedimento; provvedimento in deroga alle Ordinanze vigenti relative alle Z.T.L. ed alle Aree pedonali, nelle vie e piazze (o tratti di esse) di seguito indicate,

Intera "piattaforma stradale" della piazza, eccetto la carreggiata stradale compresa tra il vicolo Panormita e la via Giuseppe D'Alessi:

Divieto di sosta con rimozione coatta su ciascun lato della piazza, eccetto per i veicoli dell'organizzazione che possono accedere alla piazza (previa autorizzazione degli Agenti della Polizia Municipale in servizio per lo svolgimento della gara), soltanto ed esclusivamente, dall'accesso sito sul lato in corrispondenza della sopra specificata carreggiata;

Chiusura al transito veicolare e pedonale, eccetto per i veicoli dell'Organizzazione che possono accedere alla piazza (previa autorizzazione degli Agenti della Polizia Municipale in servizio per lo svolgimento della gara), soltanto ed esclusivamente, dall'accesso sito sul lato in corrispondenza della sopra specificata carreggiata, ed eccetto per gli atleti (podisti) partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale autorizzato dall'Organizzazione;

VIA VITTORIO EMANUELE.

Tratto compreso tra piazza Villena e la carreggiata (più vicina a Porta Nuova) di piazza Vittoria:

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati:

Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata stradale, eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica" effettuata da personale dell'Organizzazione munito di apposita abilitazione, nel caso in cui sia necessario coadiuvare la scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

PIAZZA VILLENA.

Porzione di area adiacente alla facciata del "cantone" che collega i due tratti di via Vittorio Emanuele e di via Maqueda:

Divieto di fermata su ciascun lato della piazza; Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata stradale eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica"effettuata da personale dell'Organizzazione munito di apposita abilitazione, nel caso in cui sia necessario coadiuvare la scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti (podisti) partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione; la suddetta chiusura al transito sarà effettuata in modo tale che i veicoli, provenienti dal tratto di strada, di via Vittorio Emanuele, compreso tra via Roma e la stessa piazza Villena, possano svoltare agevolmente e senza alcun pericolo alla loro sinistra per via Maqueda. in direzione di via Oreto; dovrà esservi netta separazione tra le due porzioni di area della piazza (di cui una destinata al percorso della gara in oggetto), in cui non vi sia alcuna interferenza tra veicoli e atleti;

piazza Villena, ovvero l'intersezione tra via Vittorio Emanuele e via Maqueda, dovrà essere comunque costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), eventualmente, coadiuvato dal personale (addetto alla vigilanza) autorizzato

dall'Organizzazione:

VIA MAQUEDA.

Tratto compreso tra piazza Villena e, pressocchè, il civico 433 (all'altezza di piazza Giuseppe Verdi):

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati;

Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata stradale. eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica" effettuata da personale dell'Organizzazione munito di apposita abilitazione, nel caso in cui sia necessario coadiuvare la scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

sia il punto in cui termina la chiusura al transito (di cui sopra) di via Maqueda all'altezza pressocchè del civico n. 433, che la suddetta soglia dell' intersezione di via Maqueda con via Cavour, dovranno essere costantemente presidiati dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), eventualmente, coadiuvato dal personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

PIAZZA VERDI.

Tratto compreso tra via Maqueda e via Gioacchino Rossini, per una ampiezza di carreggiata pari a quella del tratto di via G. Rossini (di seguito citato) in prosecuzione del percorso di gara: - Divieto di sosta con rimozione coatta, sull'intera area del suddetto tratto di carreggiata;

Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata stradale, eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica" effettuata da personale dell'Organizzazione (munito di apposita abilitazione), nel caso in cui sia necessario coadiuvare la scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza autorizzato

dall'Organizzazione;

VIA GIOACCHINO ROSSINI.

Tratto compreso tra piazza Verdi e via Alessandro Scarlatti:

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati;

Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata stradale, eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica" effettuata da personale dell'Organizzazione (munito di apposita abilitazione), nel caso in cui sia necessario coadiuvare la scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza) autorizzato

dall'organizzazione;

Tratto compreso tra via Gioacchino Rossini e via Maqueda:

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati;

Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata stradale, eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica" effettuata da personale dell'Organizzazione (munito di apposita abilitazione), nei caso in cui sia necessario coadiuvare ia scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

la soglia (quella esterna al percorso di gara) della intersezione con via Gioacchino Rossini, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) e/o dal personale autorizzato dalla dell'organizzazione;

Tratto compreso tra il civico n. 14 (incluso) e l'intersezione con via Gioacchino Rossini:

realizzazione di un percorso, largo almeno m 2,75 (riducendo quindi la larghezza del percorso di gara), adiacente al marciapiede di cui al sopracitato numero civico e libero da ostacoli, da utilizzare per il transito dei veicoli che devono poter accedere all'autorimessa, ubicata al civico n. 14 (presunto), senza alcun pericolo, sotto stretta sorveglianza del personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) e/o dal personale autorizzato dell'organizzazione, e transitando a passo d'uomo, con accesso al percorso dall'intersezione con via Gioacchino Ruffini; tale percorso dovrà essere nettamente separato dal percorso di gara, in cui non dovrà esservi assolutamente alcuna interferenza tra veicoli e atleti; l'uscita dei veicoli dalla stessa autorimessa avverrà dall'altro passo carrabile ubicato in via Gioacchino Ruffini;

PIAZZA VITTORIA (CARREGGIATA PIÙ VICINA A PIAZZA DEL PARLAMENTO).

Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati:

Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata stradale, eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica" effettuata da personale dell'Organizzazione (munito di apposita abilitazione), nel caso in cui sia necessario coadiuvare la scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

la soglia (quella più vicina a via del Bastione) della suddetta intersezione, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 deI Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.)„ eventualmente, coadiuvato dal personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

b) Sulla soglia dell'intersezione con via Luigi Cadorna, ovvero all'imbocco della piazza Vittoria per i veicoli provenienti da via Generale Luigi Cadorna:

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita";

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito", eccetto per i veicoli dei residenti (del tratto di strada che precede la chiusura della suddetta carreggiata di piazza Vittoria, di cui alla lettera "a") i cui conducenti devono accedere a, eventuali, passi carrabili regolarmente autorizzati o a posti di sosta riservati ad autovetture al servizio di soggetti diversamente abili munite di contrassegno per disabili ("posti H" personalizzati), nonché a posti di sosta riservati dietro autorizzazione del Comando Militare, ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura della suddetta carreggiata di piazza Vittoria, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sotto stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione:

l'imbocco su piazza Vittoria dalla suddetta intersezione (di cui alla lettera "b"), dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) e/o dal personale autorizzato dalla organizzazione: il flusso veicolare proveniente dalla via G. Luigi Cadorna dovrà essere deviato in direzione di piazza Indipendenza;

PIAZZA DEL PARLAMENTO.

Intera area:

Divieto di sosta con rimozione coatta;

Chiusura al transito veicolare e pedonale della carreggiata/piattaforma stradale, eccetto per i veicoli di eventuale "scorta tecnica" effettuata da personale dell'Organizzazione (munito di apposita abilitazione), nel caso in cui sia necessario coadiuvare la scorta della Polizia Municipale, ed eccetto per gli atleti partecipanti alla gara di cui all'oggetto, nonché per il personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

CORSO CALATAFIMI.

a) Sulla soglia (quella più vicina a Porta Nuova) dell' intersezione con corso Alberto Amedeo:

collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", nel senso di marcia verso via Vittorio Emanuele;

b) sia la suddetta soglia dell' intersezione di corso Calatafimi con corso Alberto Amedeo che l'ingresso di Porta Nuova, dovranno essere costantemente presidiate dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), eventualmente, coadiuvato dal personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

PIAZZETTA LUIGI LA PORTA.

Sulla soglia dell'intersezione con corso Alberto Amedeo (per i veicoli provenienti dallo stesso corso Alberto Amedeo): Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito", con pannello integrativo riportante la seguente iscrizione "eccetto per i veicoli militari dell'arma dei Carabinieri, la suddetta soglia dell' intersezione con corso Alberto Amedeo dovrà essere costantemente presidiata dal personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

VIA GENERALE LUIGI CADORNA.

Sulla soglia dell'intersezione con via del Bastione: collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Direzione obbligatoria a sinistra", per immettersi su via del Bastione;

Sulla soglia dell'intersezione con la carreggiata in asse con via dell' Incoronazione: Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Senso vietato", secondo il senso di marcia in direzione di via Vittorio Emanuele, per i veicoli provenienti dalla suddetta carreggiata in asse con via dell' Incoronazione e che intendono svoltare alla loro sinistra; eccetto per i veicoli dei residenti (del tratto di strada che precede la chiusura di via Vittorio Emanuele) i cui conducenti devono accedere a, eventuali, passi carrabili regolarmente autorizzati o a posti di sosta riservati ad autovetture al servizio di soggetti diversamente abili munite di contrassegno per disabili, ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura di via Vittorio Emanuele, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sotto stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione;

la suddetta intersezione dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) e/o dal personale autorizzato dalla organizzazione; il flusso veicolare dovrà essere deviato in direzione di via Matteo Bonello;

a) Immediatamente prima del civico n. 40 (nel senso unico di marcia):

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Senso vietato" in direzione di via Vittorio Emanuele, eccetto per i veicoli dei residenti (del tratto di strada che precede la chiusura di via Vittorio Emanuele) i cui conducenti devono accedere a, eventuali, passi carrabili regolarmente autorizzati o a posti di sosta riservati ad autovetture al servizio di soggetti diversamente abili munite di contrassegno per disabili, ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura di via Vittorio Emanuele, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sotto stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione; il suddetto sito dovrà essere costantemente presidiato dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) e/o dal personale autorizzato dalla organizzazione;

b) immediatamente prima del civico n. 14 (nel senso unico di marcia):

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", nel senso unico di marcia;

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito", secondo il suddetto senso di marcia, eccetto per i veicoli dei residenti (del tratto di strada che precede la chiusura di via Vittorio Emanuele) i cui conducenti devono accedere a, eventuali, passi carrabili (regolarmente autorizzati) ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura di via Vittorio Emanuele, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sotto stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione;

PIAZZETTA DEL PARLATOIO.

Immediatamente dopo il vicolo Paternò, secondo la direzione di marcia verso via Maqueda: c

ollocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", secondo il senso di marcia in direzione di via Maqueda;

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Diritto di precedenza nei sensi unici alternati", secondo il senso di marcia;

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di sosta" con rimozione coatta, sul lato destro nel suddetto senso di marcia;

PIAZZETTA DELLE VERGINI.

a) All'altezza del civico n. 4:

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Dare precedenza nei sensi unici alternati", secondo la direzione di marcia verso via Vittorio Emanuele;

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di sosta" con rimozione coatta sul lato destro, nel senso di marcia in direzione di via Vittorio Emanuele:

c) Subito dopo il civico n. 8 (nel senso di marcia verso via Maqueda):

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", secondo il senso di marcia in direzione di via Maqueda;

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito" nel suddetto senso di marcia, eccetto per i veicoli dei residenti i cui conducenti devono accedere a eventuali passi carrabili regolarmente autorizzati, ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura di via Maqueda, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sotto stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione;

In corrispondenza del civico n. 96, ovvero all'altezza di via Carmelo Trasselli:

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", secondo la direzione di marcia verso via Maqueda: c

ollocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito" nel suddetto senso di marcia, eccetto per i veicoli dei residenti (del tratto di strada che precede la chiusura di via Maqueda) e per quei veicoli i cui conducenti devono accedere a, eventuali, passi carrabili regolarmente autorizzati o a posti di sosta riservati ad autovetture al servizio di soggetti diversamente abili munite di contrassegno per disabili ("posti H" personalizzati), ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura di via Maqueda, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sono stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione:

VIA BARI.

Sulla soglia (quella più vicina a via Maqueda) dell'intersezione con la discesa Bandiera. secondo la direzione di marcia verso via Maqueda:

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita";

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito";

il varco su via Maqueda, per i veicoli provenienti da via Bari, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), eventualmente, coadiuvato dal personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione;

VIA TRABIA.

a) All’imbocco del del tratto di via Trabia (tratto più vicino a via Maqueda) per i veicoli provenienti da piazza Giovanni Borgese:

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita";

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito", eccetto per i veicoli dei residenti i cui conducenti devono accedere a, eventuali, passi carrabili regolarmente autorizzati ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura di via Maqueda, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sotto stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione;

VIA CIRO SCIANNA.

Sulla soglia dell'intersezione con via Giacalone: Collocazione del segnale verticale "Direzioni consentite diritto e destra";

Sulla soglia (quella più vicina a via Maqueda) dell'intersezione con via Ciro Scianna:

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Strada senza uscita", secondo la direzione di marcia verso via Maqueda;

Collocazione del segnale verticale temporaneo mobile "Divieto di transito" nel senso di marcia in direzione di via Maqueda, eccetto per i veicoli dei residenti i cui conducenti devono accedere a, eventuali, passi carrabili regolarmente autorizzati ubicati nel tratto di strada che precede la chiusura di via Maqueda, ma sempre nel rispetto delle Ordinanze relative alle Z.T.L. e sotto stretta sorveglianza del personale autorizzato dalla organizzazione.

Collocazione della seguente altra segnaletica verticale temporanea mobile:

"strada senza uscita" in tutte le strade (di cui ne sono state, sopra, indicate alcune) o tratti di esse, presegnalate a monte, che sboccano (o si intersecano) sulle vie e piazze, chiuse al transito veicolare secondo il presente provvedimento;

segnaletica di preavviso (ed obbligo di deviazione a monte) delle chiusure al transito veicolare (di cui ai presente provvedimento), da collocare nelle traverse transitabili site in prossimità dell'area chiusa al traffico ovvero nei siti più opportuni, al fine di dare la possibilità ai conducenti dei veicoli di intraprendere itinerari alternativi;

apposita segnaletica stradale atta ad indicare l'itinerario alternativo da intraprendere, da posizionare su tutte le strade transitabili site in prossimità dell'area chiusa al traffico ovvero nei siti ritenuti più opportuni, in modo tale che gli utenti dei veicoli possano decidere, per tempo, la strada da imboccare;

tali siti, di collocazione dei suddetti segnali, dovranno essere presidiati dal personale dell'organizzazione in modo tale da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune indicazioni sugli itinerari alternativi (individuati dagli stessi organizzatori).

PALERMO - La polizia municipale informa degli eventi e delle manifestazioni previste per domani mercoledì"2° Trofeo Equilibra Running Team” – partenza da piazza Bologni.PIAZZA BOLOGNI.VIA ALESSANDRO SCARLATTI.a) Tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e l'intersezione (inclusa) con la carreggiata di accesso a piazza del Parlamento:PIAZZA SETT'ANGELI (CARREGGIATA IN ASSE CON VIA DELL' INCORONAZIONE).VIA SS. SALVATORE.b) Immediatamente dopo il civico n. 6 (nel senso di marcia verso via Vittorio Emanuele):VIA DEI CANDELAI.b) La soglia dell'intersezione con via Maqueda, dovrà essere costantemente presidiata dal personale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.), eventualmente, coadiuvato dal personale (addetto alla vigilanza) autorizzato dall'Organizzazione, per i veicoli provenienti sia da via Trabia che da via Giacalone;VIA GIACALONE.