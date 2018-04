CALTANISSETTA - Oltre 2.500 articoli sono stati sequestrati perché contraffatti o privi di indicazioni o di sospetta provenienza furtiva a Mussomeli (Caltanissetta) dalla Guardia di finanza ad un cinese, che è stato a denunciato per contraffazione e ricettazione, frode in commercio e falsa indicazione di origine della merce. La merce era a bordo di un furgone guidato dall'uomo, fermato per un controllo lungo la SS 189 Agrigento - Palermo. Sotto sequestro sono finiti 66 articoli da regalo con il marchio Disney contraffatto, 1.855 capi di abbigliamento dei quali non è stata dimostrata la legittima provenienza nonostante la dicitura "Made in Italy" e 671 tra cover, schermi protettivi per telefoni cellulari, scarpe ed articoli casalinghi privi delle indicazioni obbligatorie.(ANSA).