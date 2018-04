La donna, come i familiari hanno raccontato a LiveSicilia, si era recata tre volte in due diversi pronto soccorso della città prima che venisse diagnosticata una dilatazione dell'aorta che si è rivelata fatale: accusava dei forti dolori al petto."Simona era sempre pronta a perdonare, a strapparti un sorriso - ha detto una cugina con cui la 37enne era molto legata -. Oggi lei ci manca fisicamente, ma dobbiamo pensare che adesso è col Dio. Chiediamo che il nostro cuore possa essere consolato, aggrapoiamoci a Dio, non prendiamocela con Lui, perché la mancanza fisica di Simona non deve essere vana. Dobbiamo ricordare la sua grande capacità di perdono, ricordiamola attraverso il miracolo dell'amore, il suo cuore ne era pieno".Il fratello Alessio ha stretto forte la sua fotografia, poi si è abbandonato ad un lungo abbraccio con la madre. Negli scorsi giorni ha raccontato le ultime drammatiche ore della sorella, con cui aveva da sempre avuto un rapporto speciale. Il calvario sarebbe cominciato sabato sera, poco prima di uscire con degli amici. Poi la corsa disperata, per due giorni di seguito, in ospedale, prima all'Ingrassia, poi al Civico. Infine, l'accertamento della gravità della situazione al Policlinico, dove doveva essere operata. La famiglia della donna ha denunciato presunte anomalie e mancati accertamenti medici che secondo loro avrebbero potuto salvarla. Le indagini sono tuttora in corso.