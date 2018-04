Il giovane Mario aveva iniziato a lavorare già a quattordici anni presso la piccola pasticceria del padre Ermete, realtà che prese in mano dopo il diploma e che rese una vera e propria industria. Inizialmente girava con un motocarro per la Valtellina, vendendo i biscotti prodotti dalla sua azienda, successivamente, con l’avvento degli anni ‘50, Galbusera iniziò ad aprire (insieme al fratello Enea) una serie di stabilimenti in tutto il territorio lombardo. Una mentalità imprenditoriale e protesa verso il futuro che lo portò ad essere uno dei produttori di biscotti italiani più noti al mondo. già a quattordici anni presso la piccola pasticceria del padre Ermete, realtà che prese in mano dopo il diploma e che rese una vera e propria industria. Inizialmente girava con un motocarro per la Valtellina, vendendo i biscotti prodotti dalla sua azienda, successivamente, con l’avvento degli anni ‘50, Galbusera iniziò ad aprire (insieme al fratello Enea) una serie di stabilimenti in tutto il territorio lombardo. Una mentalità imprenditoriale e protesa verso il futuro che lo portò ad essere uno dei produttori di biscotti italiani più noti al mondo.

L’azienda, a partire dagli anni ‘70, è stata poi gestita insieme ai figli Paolo e Lorenzo, fino ad essere affidata – oggi – ad un manager esterno.

, imprenditore e fondatore dell’omonima ditta di biscotti e snack, è morto ieri sera all’età di 93 anni, nella sua Morbegno (in provincia di Sondrio). Una vita spesa interamente per l’azienda di famiglia, dove l’uomo si sarebbe impegnato fino alla fine (nella sede di Cosio Valtellino) come presidente onorario della Galbusera Spa.