PALERMO- Il viceprefetto Umberto Massocco ha assunto le funzioni di capo gabinetto del commissario dello Stato per la Regione Siciliana, subentrando a Esther Mammano destinata ad altro incarico dirigenziale. Massocco è stato immesso in servizio nell'amministrazione Civile dell'Interno nel 1990 e nel corso della carriera ha in precedenza ricoperto il posto di capo di gabinetto presso le prefetture di Cagliari e Trapani, nonché da ultimo di capo gabinetto della Prefettura di Palermo, dal febbraio 2016 fino all'assunzione dell'attuale nuovo incarico.(ANSA).