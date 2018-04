RAGUSA - Sono solo tre i tratti di mare dove non sarà possibile la balneazione sugli oltre 80 km di costa del litorale ibleo. Il Dipartimento Regionale alle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha reso noti i tratti non balneabili in Sicilia da cui risulta che 500 metri vicino alla foce del Dirillo e del fiume Ippari sono interdetti. Il laboratorio di Sanità Pubblica - Dipartimento Medico di Prevenzione dell'Asp di Ragusa ha effettuato, in via preliminare, il monitoraggio delle acque di balneazione di tutta la provincia.A conferma del buono stato di salute del mare della provincia di Ragusa la notizia della 'bandiera verde' assegnata ogni anno dai pediatri italiani. Le spiagge di Pozzallo, Casuzze, Caucana, Punta Secca, S. Maria del Focallo e Scoglitti sono state inserite tra quelle riconosciute dai medici pediatri italiani a misura di bambino. Le spiagge iblee sono le più attente ai piccoli bagnanti in termini di servizi e sicurezza tra le province siciliane.