E' l'attuale presidente del Consiglio Comunale di Ragusa, Antonio Tringali. Ragusa è stato il primo comune a guida 5 Stelle in Sicilia quando nel 2013 alla massima carica cittadina venne eletto Federico Piccitto che ha deciso al termine della legislatura di non ricandidarsi. "Il Movimento 5 stelle di Ragusa - dice Tringali - mi affida la responsabilità di rappresentare la squadra che s'impegna a guidare la città nei prossimi cinque anni. Il primo pensiero è di gratitudine, verso chi ha voluto accordarmi una così grande fiducia. Un grazie, di cuore, agli attivisti, ai componenti del meetup, ai consiglieri e amministratori comunali uscenti, ai portavoce. Essere candidato sindaco 5 stelle in un territorio dove gli elettori hanno chiaramente indicato, più volte, nel Movimento, una speranza per un nuovo corso della politica - conclude Tringali - è una responsabilità che avverto profondamente".(ANSA).