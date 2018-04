PALERMO - E' andato a casa della ex per tentare una riappacificazione, ma la donna l'ha respinto e l'uomo ha appiccato le fiamme a una Lancia Y parcheggiata in piazza Ingastone, a Palermo, prima di tentare di darsi fuoco e minacciare gli agenti delle volanti, che sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Per spegnere l'incendio dell'auto sono intervenuti i vigili del fuoco.(ANSA).