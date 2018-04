. I motivi? Molte di queste – come ampiamente prevedibile – sarebbero a rischio di incostituzionalità, mentre altre – finanziate con fondi non regionali – non presenterebbero certezze sul finanziamento stesso. E così, ecco che in bilico finiscono ad esempio alcuni

), la norma che prevede il

per l’approvazione delle leggi di iniziativa popolare, alcuni

, oltre alla

che oggi lavorano 151 giorni l’anno. E così, è partita la corsa dei deputati “interessati” a mettere una pezza – giuridica o finanziaria – alle norme che rischiano di uscire dal testo. E i tempi si fanno sempre più stretti. E da oggi, i deputati "scontenti", dopo la cancellazione di alcune norme dal testo e dopo i ritardi del collegato, saranno molti di più.

La Finanziaria è giunta in Aula, alleggerite dal nuovo stralcio di Miccichè, solo alle 20.10. Ma i dubbi sono stati tanti. Ieri, quelli sulla copertura finanziaria: stando ai calcoli degli uffici andava chiarito come “coprire”, appunto, norme che oscillavano complessivamente tra i 30 e i 50 milioni di euro. Dubbi fugati dopo una notte di lavoro all’assessorato al Bilancio. Ma fino a un certo punto.. Intanto, “salta” la seduta della commissione bilancio che avrebbe dovuto occuparsi del cosiddetto “collegato”. Altra “mini-finanziaria” con norme molto importanti come. Peccato che anche in questo caso, così come avvenuto per la Finanziaria, gli emendamenti piovuti nelle commissioni di merito hanno appesantito un testo che era già frutto dello stralcio dalla Finanziaria originaria. E così, ecco che da una decina di articoli,. Un problema, visto che il collegato andrà esaminato nella stessa sessione di bilancio, cioè entro il 30 aprile, termine entro il quale andranno esaminati anche gli oltre 100 articoli della legge di stabilità. E così, all’Ars c’è già chi chiede di “. Ma su quel testo, sono tante le attese sia a Sala d’Ercole sia tra i banchi del governo., qualche problema, e anche non di poco conto, ha riguardato la Finanziaria.