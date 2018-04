PALERMO - "Leoluca Orlando non pensi che le dinamiche nazionali (legate a una legge elettorale scritta per bloccare il M5S) e quindi un'eventuale intesa politica di governo dei cinquestelle col Pd, abbiano risvolti anche con lui a Palermo: non hanno nulla a che vedere con la realtà locale". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Palermo, Ugo Forello, commentando le parole di ieri del sindaco sul possibile accordo di governo tra grillini e dem.negli ultimi anni - continua Forello. - A livello nazionale lo sforzo del Movimento deve proseguire, con l'obiettivo di dare al nostro Paese un governo che possa realizzare quel cambiamento tanto desiderato dai cittadini, attraverso la stesura di un contratto con la forza politica che si dichiarerà disponibile. Così come dovrà continuare d'opposizione. Ma è bene ricordare cheche a Palermo ha perso, dopo la debacle delle regionali"."Orlando è ormai uno dei pochi esponenti - conclude - della vecchia politica che resiste al potere da oltre trent'anni e, rispetto a tutto ciò, auspichiamo di cambiare presto pagina".