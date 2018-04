è stata sbalzata via dall'auto. Immediatamente soccorsa si trova adesso ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ma le sue condizioni, secondo i soccorritori, sono molto gravi.

I corpi degli altri tre sono rimasti incastrati nell'auto e i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarli dal mezzo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, potrebbe trattarsi di un incidente autonomo.

Sul posto anche il medico legale per una prima ispezione dei cadaveri, come disposto dalla Procura di Siracusa.

La strada è attualmente bloccata in direzione Floridia e in uscita verso l'autostrada Siracusa - Gela. Lunghe code di auto.

Dentro il veicolo erano in quattro, due ragazzi e due ragazze: per tre di loro non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo; la quarta personaÈ questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, 25 aprile, giorno di scampagnate all'aperto con gli amici, attorno alle 15.30 sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano, all'altezza del Monasteri Golf Resort.Le vittime sono, la moglie, in stato di gravidanza, e. La quarta persona che si trovava all'interno dell'auto, sorella di Chiara Carrubba, è la ragazza rimasta ferita. Tutte le vittime erano di Floridia.I quattro, due coppie, viaggiavano a bordo di una Ford Focus. Per cause da accertare Marino, che si trovava alla guida, ha perso il controllo della macchina che si è capovolta ed è finita in una scarpata.