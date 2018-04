7) PALERMO - Squadra mobile, ore 16:00 Il ministro dell'Interno Marco Minniti, il capo della polizia Franco Gabrielli e i dirigenti della squadra mobile di Palermo dal 1992 ad oggi, ripercorreranno, attraverso filmati e testimonianze, gli ultimi 25 anni di attività della squadra mobile di Palermo. Verrà scoperto un busto in bronzo, del maestro Giacomo Rizzo, in memoria di Antonino Cassarà.



8) ALIMENA (PA) - Villa Comunale, ore 16:00 Inaugurazione dello spazio dopo il restauro.

9) SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) - Centro "I portali", ore 17:30 Federica Carta presenta il suo cd "Molto più di un film" ed incontra i fan.

PALERMO - Avvenimenti previsti per mercoledì 25 aprile in Sicilia:1) PALERMO - Giardino Inglese, ore 09.00 L'Anpi Palermo celebrazione il 25 aprile davanti al Cippo che ricorda Pompeo Colajanni, seguirà un corteo fino a piazza Verdi. 2) CERDA (PA) - Piazza La Mantia, ore 09:00 Inaugurazione della 37/ma Sagra del carciofo.3) ZAFFERANA ETNEA (CT) - Piazza Umberto I, ore 09:30 Esibizione, nell'ambito di "Etna in Primavera 2018", della Fanfara dell'Associazione nazionale bersaglieri 'sezione di Zafferana Etnea' diretta dal maestro Giuseppe Berardi. In scena anche il "Carnevale Primaverile", a cura dell'Associazione "I soliti folli".4) CATANIA - Piazza Stesicoro, ore 09:30 Partenza di un corteo diretto in municipio organizzato dall'Anpi in occasione della Festa della Liberazione. Sosta in piazza Machiavelli e, dopo aver attraversato via Plebiscito, il corteo si concluderà in piazza Dante.5) PALERMO - Piazza Bologni, ore 09:45 Seconda edizione del Trofeo Equilibra Running Team.6) CATANIA - Piazza Federico II di Svevia ore 13:30 Manifestazione organizzata dall'associazione Gammazita in occasione della Festa della liberazione.