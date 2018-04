Napolitano "fa deboli progressi. Ha una buona tempra"

Giorgio Napolitano fa deboli progressi, tutto sta andando bene, ora è sempre più sveglio e respira da solo. Così Francesco Musumeci, il chirurgo dell'ospedale San Camillo di Roma che ha operato stanotte il presidente emerito per un problema all'aorta sorto nel pomeriggio di ieri, mentre era in visita alla moglie Clio ricoverata per accertamenti. "Il momento più difficile è passato. Ma rimane in terapia intensiva e prognosi riservata. Lo aiuta la sua grande tempra", ha detto Musumeci. Anche il presidente Mattarella in visita dall'ex capo dello Stato. Messaggi di pronta guarigione da mondo politico e istituzionale.