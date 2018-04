PALERMO - Prima la segnalazione di una rissa, poi quella dei colpi di pistola. Per diversi minuti è stato il panico al centro commerciale Forum, dove è stato necessario l'intervento massiccio della polizia. È successo poco dopo le 16.30 quando i negozi erano affollati e lungo i corridoi del grande ipermercato di Brancaccio c'erano decine di famiglie. Il fuggi fuggi è stato immediato: la notizia di una presunta sparatoria si è diffusa rapidamente, ma l'allarme è rientrato quando gli agenti non hanno trovato alcun bossolo.La rissa, invece, avrebbe avuto inizio all'interno del centro commerciale, in seguito ad un piccolo incidente del trenino che trasporta i clienti. Poi sarebbe proseguita fuori, vicino all'ingresso. Chi ne ha preso parte si è però dato alla fuga, i poliziotti al loro arrivo hanno cercato di ricostruire quanto accaduto ascoltando i dipendenti e alcuni clienti che, in preda alla paura, sono subito usciti per mettersi al sicuro. Al vaglio ci sono le immagino delle telecamere della videosorveglianza.